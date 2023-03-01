(مياه الخرطوم) تكشف معلومات جديدة بشأن زيادات كبيرة في التعرفة





قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان استمرارية خدمة المياه فى الولاية تتطلب موارد مالية ضخمة لاستدامة الخدمة والارتقاء بها.

وأكد المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد على العجب فى تعميم صحفى اليوم( الاربعاء) أن الزيادة التي طرأت فى التعرفة اقتضتها تكلفة التشغيل العالية فضلا عن تكلفة مدخلات صناعة المياه ومواد التنقية والتعقيم وقطع غيار المحطات، مشيرا إلى ان التعرفة اخضعت لمشاورات عديده مع حكومة الولاية ومجلس السيادة وتوصلت للتعرفة التى طرحت اليوم.

وقال ان التعرفة الجديدة أقل بكثير من تكلفة انتاج سعر المتر المكعب من المياه، وأضاف ان الهيئة راعت الاوضاع الاقتصادية للمواطن، منوها الى انه لابد من الزيادة او تتعثر الخدمة، وكشف عن زيادة الفئة الثالثه الى (1000) جنية والثانية الى (1500) جنية والاولى الى (5000) جنيه، موضحا ان التعرفة بوضعها الحالى لا تفى بمتطلبات التشغيل الفعلية، وقال ان الهيئة رغم الزيادة فى انتظار الدعم الاتحادى لتغطية العجز، مشيرا الى ان الهيئة بحاجة الى موارد مالية ضخمة لتحسين خدمة المياه بالولاية.

صحيفة الصيحة