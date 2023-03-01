رفع الحصانة عن الملازم أول شرطة المتهم بقتل الشهيد إبراهيم مجذوب والنيابة تشرع في استجوابه





قال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات د. الطاهر عبد الرحمن، إنّ النيابة قد انتقلت فور تلقي البلاغ بمقتل الشهيد إبراهيم مجذوب، بمنطقة شرق النيل إلى مكان الحادث، وقامت النيابة بتكملة إجراءات تشريح الجثمان وقيّدت بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائى.

وأوضح د. الطاهر عبد الرحمن، أنّه تمّ استجواب الشاكي والشهود وتحريز الفيديوهات وسلاح الجريمة ورسم مسرح الحادث، ومن ثمّ خاطبت النيابة مدير الشرطة لرفع حصانة المتهم ملازم أول شرطة.

وأضاف: “قد قامت قوات الشرطة برفع الحصانة عن المُتّهم وتسليمه للنيابة والتي شرعت في استجوابه”.

صحيفة السوداني