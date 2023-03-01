ماني يكشف: هذا ما قاله رونالدو لي بعد ترك ليفربول





كشف النجم السنغالي ساديو ماني، حوارا أجراه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نصحه فيه بالرحيل عن ليفربول.

وفي حوار مع الصحيفة الألمانية “بيلد”، كشف ماني إنه التقى برونالدو بعد الإعلان عن انتقال الأول من ليفربول إلى بايرن ميونيخ الألماني الصيف الماضي.

وقال نجم السنغال: “التقيت برونالدو في جزيرة مايوركا الإسبانية الصيف الماضي”.

وأضاف: “لقد هنأني وقال لي إنه ناد عظيم، وهي خطوة ممتازة بالنسبة لي”.

وترك ساديو ماني نادي ليفربول، وقرر الانتقال إلى صفوف عملاق ألمانيا، الصيف الماضي، الامر الذي أثار انقساما كبيرا بين جماهير “الريدز”، التي رأت أن التفريط به كان خطأ جسيما.

سكاي نيوز