تفاصيل جلسة محاكمة ناجي مصطفى اليوم بعد ان توعد البرهان والحكومة في مقطع فيديو مثير





عقدت المحكمة أمس، أولى جلساتها في محاكمة الناشط السياسي المثير للجدل د.ناجى مصطفى، بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة والإرهاب وذلك أبان ظهوره في مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي توعد فيه البرهان والحكومة السودانية في حال أقدموا على التطبيع مع الكيان الصهيوني .

هدَّد الحكومة وأمن الدولة

ومثَّل المتحري رائد شرطة أحمد إبراهيم أحمد، الذي يتبع لنيابة مكافحة الجرائم الموجهة ضد الدولة أمام محكمة مكافحة الإرهاب(2) بمجمع الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، بأنه وبتاريخ 20/فبراير /2023م أبلغ المبلغ مفوَّض من جهاز المخابرات العامة بموجب عريضة من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب أفاد خلالها بأن المتهم ظهر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حوله مجموعة من الأفراد الملثمون يحملون أسلحة كلاشنكوف، مشيراً إلى أن الفيديو يتحدث فيه المتهم بإيحاءات هدَّد الحكومة خلالها في حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل، موضحاً بأن المتهم هدَّد أمن الدولة وسلامة مواطنيها ويدعو للإرهاب والخروج عن الدولة بقوة السلاح، ونبَّه المتحري إلى أنه وفور البلاغ قام باستجواب المبلغ مفوَّض جهاز المخابرات العامة واستجوابه وبدوره قدَّم له بالتحريات بيِّنة اتهام في البلاغ عبارة عن قرص “سي دي” أسطوانة يحتوي على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المتهم محل الدعوى الجنائية، لافتاً إلى أنه وفور عرض النيابة المختصة للفيديو ومشاهدته له وجهت بالقبض على المتهم 20 /2/2023م، وإخضاعه للاستجواب بموجب ذلك، فيما تلا المتحري أقوال المتهم عليه وأقر بما ورد فيها باستثناء ذكره عبارة إسرائيل التي تلاها المتحري أمام المحكمة في معرض ذكره لأقوال المتهم عليه وإنما ذكر عبارة الكيان الصهيوني

الصيحة