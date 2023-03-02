لجان المقاومة تكشف هويّة الضابط قاتل ثائر شرق النيل





كشف عضو لجان مقاومة الكلاكلة محمد إسحق، أنّ اللجان والتنسيقيات في الخرطوم انخرطت في اجتماعات متواصلة، لأجلّ التصعيد واستمرار المواكب، بعد جريمة إعدام الثائر إبراهيم مجذوب من ثوار الحاج يوسف المايقوما برصاص قوات الانقلاب.

وأكّد إسحق بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الخميس، أنّ المقاومة تحصّلت على البيانات الأوّلية للضابط الذي قتل الترس إبراهيم مجذوب، يدعى نصر الدين طه، من أبناء مدينة الأبيض برتبة ملازم أوّل وهو مسؤول من الأمن في شركة سكر كنانة.

باج نيوز