رسمياً.. إدخال ممارسة رياضة اليوغا في جامعات المملكة السعودية





كشفت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الجامعات وبمختلف مناطق المملكة لدعم ممارسة رياضة اليوغا خلال الشهور القليلة القادمة, مؤكدةً أهمية إدخال رياضة اليوغاسانا في منظومة الألعاب الجامعية.

وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب مشاركتها في جلسات ندوة (دور الرياضة الجامعية في دعم رياضة الوطن)، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية أمس بالرياض، أن اللجنة تستهدف اكتشاف مواهب اللاعبين المتميزين في جميع أنواع رياضات اليوغا عامة ورياضة اليوغاسانا لصقل مواهبهم ودعمهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية, مطالبةً بأن تصبح ممارسة رياضة اليوغا من الأنشطة المستدامة في الجامعات سواء كانت بممارسة اليوغا للصحة والعافية والهاثا يوغا وأنماطها، أو اليوغاسانا.

صحيفة المرصد