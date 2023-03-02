السجون : “27 ” ألف نزيل في كل سجون البلاد غالبيتهم بتهمة المخدرات





أقرَّ مدير دائرة الإصلاح والرعاية برئاسة قوات السجون اللواء يحيى دياب بوجود متعاطين للمخدرات في السجون، وقال إن المخالفات والثغرات موجودة منها عدم وجود تفتيش دقيق للنزلاء، إلى جانب عدم مراقبة الزوار، مضيفاً بأن إدارة السجون ساعية في إجراءات للحد من انتشار الممنوعات بالسجون.

وأكد دياب أن نزلاء النظام البائد تتم معاملتهم معاملة خاصة، لاعتبار أنهم نزلاء سياسيون، مشدداً بأن نزيل المعاملة الخاصة لايتم وضعه من النزلاء العاديين خشية أن يؤثر في النزلاء، لافتاً إلى أن رموز النظام البائد موجودون في سجن كوبر، موضحاً بأن أعداد النزلاء حوالي 27 ألف نزيل في كل سجون السودان، مشيراً إلى أن غالبيتهم بتهمة المخدرات.

الخرطوم – مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي