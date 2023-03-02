بالصورة.. هواتف مطلية بالذهب.. ميسي يكافئ زملاءه في الأرجنتين على لقب المونديال





أهدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، هدايا خاصة لزملائه في منتخب الأرجنتين، تقديراً لهم على الدور الذي لعبوه في البطولة، ومساعدته على تحقيق اللقب الذي طال انتظاره.

وجاءت الهدايا عبارة عن هواتف آيفون مطلية بالذهب، مع تدوين اسم كل لاعب ورقمه وشعار الأرجنتين على الهاتف الخاص به.

وبحسب صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن ميسي تواصل مع إحدى الشركات المتخصصة، وطلب منهم تقديم فكرة مميزة للهدايا.

وقال بين ليونز الرئيس التنفيذي لشركة “آي ديزاين جولد”: “ميسي تواصل معنا بعد فترة من نهاية كأس العالم، وطلب تقديم فكرة مميزة للهدايا، قال لما لا أريد الساعات المعتادة، أريد شيئاً مميزاً للاعبين والطاقم الفني والإداري، فاقترحنا عليه فكرة الأجهزة المذهبة المحفور عليها الأسماء، وعجبته الفكرة”.

يذكر أن كأس العالم 2022، أنهى عُقدة ميسي مع المونديال في مشاركته الخامسة بالبطولة، وحقق النجم الأرجنتيني اللقب الذي حلم باقتناصه طوال مسيرته الكروية.

صحيفة البيان