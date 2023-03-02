الجمارك توضح التعرفة الجمركية على السلع المستوردة





كشفت قوات الجمارك تفاصيل جديدة بشأن التعديلات التعريفية الجمركية والتي أوصت بها لجان الإصلاح الضريبي.

وقالت قوات الجمارك إنّ التعديلات استهدفت التقليل من استيراد السلع الكمالية وتشجيع المصنّعة محلياً مع الاستمرار في الإعفاء الكامل للسلع المستوردة المهمة لمعاش الناس ورسوم رمزية في بعضها أبرزها الأرز والعدس والشاي واللبن والزيوت.

وأشارت إلى أنّ التعديلات في مجملها هدفت لخلق توازن للصناعات التحويلية في مقابل المستورد وتنفيذ توصيات إصلاح هيكل التعرفة.

اليوم التالي