الصحة الخرطوم: حالات حمى الضنك الموجبة ارتفعت الحالات إلى (487)





كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن ارتفاع حالات الإصابة بحمي الضنك منذ بداية الحالات يوم 3فبراير حتي امس إلى 1055حالات اشتباه فيما ارتفعت الحالات

الموجبة إلى 487.

و أوضحت الوزارة أنها استقبلت 4 حالات من خارج الولاية فيما بلغت الوفيات حالتين و4 حالات داخل المستشفي .

و أكدت الوزارة وفقا لتقرير رسمي وجود 103 حالة مشتركة ملاريا وحمي ضنك مشيرة إلى أن الاصابات وسط كل الفئات العمرية و ان المحليات التي تعاني من المرض جزء من (امبدة اكثر الحالات في الحارة 20 – كرري – الخرطوم)

وقالت إن التدخلات تمت تمثلت في

التفتيش والتثقيف المنزلي لتقليل مواقع التوالد داخل المنازل والرش الضبابي والرزازي بالماكينات المحمولة علي العربات وعلاج الحالات فضلا عن انشطة رفع الوعي الصحي.

باج نيوز