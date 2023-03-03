



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 3 مارس 2023م

صحيفة الانتباهة

البرهان: قرب التوصل لاتفاق وتشكيل الحكومة.

قوى”الإطاري”:”العسكر” غير راغب بالعملية السياسية.

ارتفاع حالات حمى الضنك إلى”487″.

حزب البعث: الاتفاق الإطاري مضيعة للوقت.

وزير الزراعة: لا فجوة في الغذاء

صحيفة الجريدة

احتجاجات بالخرطوم ومطالبات بمحاكمة الوالي.

الحكومة تعجز عن توفير مرتبات فبراير.

العاملون بالسكة حديد يدخلون في إضراب.

أزمة بين لجنة المعلمين وأمين عام حكومة الجزيرة.

استقرار حالات الإصابة بحمى الضنك بداخل مراكز العلاج

صحيفة الصيحة

البرهان: نرفض التدّخلات الخارجية وأيّ مساعدات مشروطة.

زيارة مرتقبة لـ”فريقي أرجنتيني” لتشريح آلاف الجثث المتكدّسة.

السودان يدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته لتنفيذ اتّفاق السلام.

توصية بفتح المعابر بين إقليمي النيل الأزرق وبني شنقول

صحيفة أخبار اليوم

فولكر يقف على عمل لجنة الترتيبات الأمنية ويؤكد دعم السلام والتحول الديمقراطي

وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرى ينوه بالتقدم الكبير في مشروع توسعة حقل الشمال

انترسبت : الجيش الامريكى وضع خطة طوارئ سرية لحرب محتملة مع إيران

محكمة أمريكية ترفض الإفراج عن قاتل روبرت كينيدي

8.16 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 5 شركات في العالم

صحيفة الوطن

قرار بشطب الطعن من لجنة التسيير ضد عودة نقابة المحامين المنتخبة

مسار :مصر يهمها أمن السودان وورشة القاهرة تستعدل قطار الإنتقالية

توجيه من والي الخرطوم بتوفير احتياجات الصحة والتعليم

صحيفة النيل الدولية

العدد الرياضي الجمعة

الجولة الرابعة تحدد مصير المريخ في المجموعة الرابعة

حي الوادي يكسب كوبر وتعادل السوكرتا وتوتي

مجلس الهلال ينهي تعاقد المدافع وضاح إبراهيم

-سفيرة الســــــودان في الجزائر تـــــــزور بعثـــــة المريـــــخ

بخيت خميس يدعم المريخ في الجولة الخامسة

صحيفة السوداني

البرهان: المؤسسة العسكرية سوف تلتزم بالاتفاق الإطاري والشعب هو مَن عَزلَ المؤتمر الوطني ونحن رهن إرادة الشعب

أسر المفقودين: بدء إجراءات دخول الفريق الأرجنتيني للبلاد لتشريح الجثامين المتكدسة بكافة مشارح البلاد

الفريق أول حميدتي يصل الخرطوم قادماً من أبوظبي

لجنة المعلمين تطالب باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة امين عام حكومة ولاية الجزيرة للإساءة للمعلمين

رئيس نادي المريخ أيمن مبارك يدعم تنجيل ملعب المدينة الرياضية بـ19 مليوناً

الميزان التجاري في 2022 يُسجل أعلى عجز خلال 10 سنوات

بعثة أثرية تعلن عن كشف “فريد وغير متوقع” في دنقلا العجوز