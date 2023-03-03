نتائج صادمة.. ماذا يحدث للدماغ في حالة عدم النوم ليلة واحدة؟





بدأت امس الخميس، بمحكمة الامتداد، أولى جلسات محاكمة أحد أفراد جهاز المخابرات العامة، المتهم بقتل محمد مجدي طه الابن الوحيد للمدير التنفيذي لشركة سوداني

وقرر قاضي المحكمة، الحسن النوش، تأجيل الجلسة حتى السبت القادم، بعد أن تقدم محامي الدفاع بطلب للمحكمة بتأجيل الجلسة حتى يتمكن من الاطلاع على محضر القضية لأنه تم توكيله بالترافع عن المتهم أمس الأربعاء

وكان جهاز المخابرات العامة قد رفع الحصانة عن المتهم وسلمه للشرطة بعد تدوين بلاغ بالرقم 1780 تحت المادة 130 من القانون الجنائي (القتل العمد).

ولقي محمد مجدي محمد عبد الله طه (21) عامًا مصرعه في الساعات الأولى من صباح الجمعة 12 أغسطس 2022، إثر تعرضه لإطلاق نار من أحد أفراد حراسة نادي النيل العالمي الذي يتبع للمخابرات.

وكان القتيل قد عاد لقضاء الإجازة مع أسرته قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية حيث يدرس في جامعة ماساتشوستس للتقنية.

البيان