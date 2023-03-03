والي الخرطوم يوجه بإزالة التعديات على المنشآت الشبابية والرياضية





تفقد والي ولاية الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة محلية بحري امس يرافقه الأستاذ عوض حامد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم المكلف تفقد وحدة أم القرى وحدة الكدرو وزار المدارس والمواعين الشبابية والرياضية ومركز شباب السلمة بحري شمال وكان في إستقبالهم المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن والأستاذ عمار الشيخ مدير الشباب والرياضة بالمحلية ومديري الإدارات المختلفة ومنسوبي المحلية.

ووجه الوالي بإزالة التعديات على المنشآت الشبابية والرياضية من قبل المواطنين، كما تفقد ملعب رياضي بمنطقة الكدرو وتفقد منطقة السلمة ووقف بها على عدد من القضايا التي تهم المواطنين.

سونا