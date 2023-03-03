رسميا.. اتهام أشرف حكيمي باغتصاب فتاة في فرنسا.. وأول تعليق من “دفاعه”





يواجه لاعب المنتخب المغربي وباريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، اتهاما رسميا باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاما ، بحسب “الديلي ميل”.

وتم استدعاء اللاعب، أمس، لاستجوابه، كما تم منع التواصل بينه وبين المرأة لكن تم السماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية إن أراد ذلك.

وقبل يوم واحد من استدعاء “حكيمي”، استمع فريق من المحققين إلى أقوال الفتاة المدعية، والتي أصرت على أقوالها، مؤكدة أنه جرى اغتصابها في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور.

في المقابل، نفت محامية اللاعب تلك الأنباء، مؤكدة أن ما يوجه لموكلها “محض كذب وافتراء”، بحسب وصفها.

المرصد