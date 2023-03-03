الكشف عن عقوبة”كاف” ضد نادي الهلال السوداني





كشفت تقارير صحافية، الجمعة، وفق مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن عقوبة مباراة الأهلي والهلال السوداني التي أقيمت فى إطار منافسات دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت التقارير وفق صحيفة صدى البلد، أنّ القرار في شكوى النادي الأهلي النهائي ضد الهلال السوداني سيتم إعلانه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في قادم الساعات.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن “الكاف” اكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة المالية في مواجهة الهلال السوداني بعد الاطلاع على ما تضمنته شكوى النادي الأهلي.

وشددت المصادر على أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) استند إلى تقرير مراقب مباراة الأهلي والهلال السوداني، الذى ساهم في تجنب الفريق السوداني تلقى العقوبات المغلظة التي قد تصل إلى الإيقاف والحرمان من حضور الجماهير لقاءات الفريق فى دوري أبطال أفريقيا.

باج نيوز