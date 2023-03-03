خطاب مرتقب لـ(البرهان)





يخاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القمة الخامسة للدول الأقل نمواً التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 5 إلى 9 مارس الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق بحسب (سونا) اليوم، إن الاجتماع سيناقش مخرجات مؤتمر اسطنبول للتنمية ومشروعات تنمية دول الجوار لمكافخة الفقر ودرء آثار جائحة (كورونا)، وبحث آثار الحرب الأوكرانية الروسية، وعقد شراكات اقتصادية تنموية بين الدول النامية ودول الجنوب، مثل مشروعات التعليم والصحة ومكافحة الفقر.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس السيادة برؤساء بعض الدول المشاركين في القمة لمناقشة القضايا الثنائية المشتركة.

ويرافق رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية المكلف ووزير المالية.