شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تغني لأسطورة كرة القدم العالمية (السيرة والعديل لي ميسي الكبير) وساخرون: (طيب كان ترقصي لينا تانغو)





عبرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية عن إعجابها بأسطورة كرة القدم العالمية اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بكأس العالم الأخير بقطر.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد عبرت الدولية عن إعجابها بالساحر الأرجنتيني وذلك من خلال الغناء له في إحدى حفلاتها.

حيث رددت الفنانة مروة خلال الحفل (السيرة والعديل لي ميسي الكبير.. وجيد لي يا ميسي تسلم لي), جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته للمقطع أكثر من كتابة التعليقات الساخرة على شاكلة تعليق قال فيه صاحبه: (طيب كان ترقصي لينا تانغو).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين