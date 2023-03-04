مدير عام الشرطة المكلف: حميدتي وجه بمحاكمة عادلة وشفافة في قضية مقتل الشاب إبراهيم مجذوب على يد أحد منسوبي الشرطة





التقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اليوم، ممثل النائب العام، مولانا محمد مصطفى، بحضور الفريق شرطة حقوقي نصر الدين محمد عبدالرحيم، مدير عام الشرطة المكلف.

وبحث اللقاء، التطورات الأخيرة، المتصلة بمقتل الشاب إبراهيم مجذوب، على يد أحد منسوبي الشرطة، والإجراءات التي اتخذتها الشرطة بشأن الحادث.

وقال الفريق نصر الدين في تصريح صحفي: “لقد قدمنا تنويراً للسيد نائب رئيس مجلس السيادة، حول تطورات الأحداث الأخيرة، والتي أدت لمقتل أحد المتظاهرين”، مؤكداً أن الإجراءات تسير وفقاً للقانون، حيث تم رفع الحصانة عن منسوب الشرطة، وتسليمه للنيابة، لمباشرة مهامها القانونية إحقاقاً للحق والعدالة.

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة، وجه بضرورة أن تكون المحاكمة عادلة وشفافة ومعلنة، مؤكداً التزامهم بالسير في الإجراءات بموجب القانون.

صحيفة السوداني