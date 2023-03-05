بالفيديو.. مؤلمة للغاية.. كريس روك يعلق لأول مرة على صفعة ويل سميث





عرضت فضائية العربية تقريرًا حول تعليق الممثل الكوميدي كريس روك عن الصفعة التي تلقاها من الممثل ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وخرج الممثل الكوميدي كريس روك عن صمته وتحدث لأول مرة في عرض مباشر على منصة “نتفليكس” عن الصفعة التي تلقاها من الممثل ويل سميث خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وقال كريس روك :” الشيء الذي يريد الناس معرفته، هل كانت الصفعة مؤلمة؟ للأسف نعم، كانت مؤلمة، لقد تعرضت لضربة شديدة لدرجة أنني سمعت رنينًا في أذني”.

وشبه روك نفسه في تلك اللحظة بدورين جسدهما الثنائي في فيلمين مختلفين، قائلًا: “لقد لعب ويل محمد علي، وأنا لعبت بوكي، حتى في أفلام الرسوم المتحركة ، أنا أودي شخصية الحمار الوحشي وهو يلعب القرش”.

روك كان تلقى الصفعة بعد سخريته من شعر زوجة سميث جادا بينكيت، ما دفع أكاديمية الأوسكار بمنع ويل سميث من المشاركة بأي حفل تنظمه لمدة 10 سنوات، ولاحقًا اعتذر سميث عن الصفعة التي وجهها قائلًا إنه ارتكب خطأ غير مقبول.

صدى البلد