الأمير “هاري” يخرج عن صمته : نشأت في أسرة مفككة وأدمنت الحشيش والكوكايين





قال الأمير هاري، أنه شعر بأنه “مختلف قليلاً” عن سائر أفراد العائلة الملكية البريطانية، مضيفا أن زوجته ميغان ماركل “أنقذته” من هذا الوضع.

تعاطي الحشيش

وأوضح الأمير، البالغ من العمر 38 خلال مقابلة مطولة مع أخصائي في معالجة الصدمات، إن تدخين الحشيش ساعده على تخطي مشكلاته داخل الأسرة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وقال هاري للطبيب غابور مايت إنه بعد نشأته في “أسرة مفككة”، فإنه يبذل قصارى جهده حتى لا ينقل أي “صدمات” إلى أطفاله.

أسرة مفككة

وجاءت هذه المقابلة بعد أن نشر في يناير الماضي مذكرات مثيرة للجدل بعنوان “سبير” أو “الاحتياطي”، سرد فيها قصصاً عن مراهقته التي تناول خلالها المخدرات والكحول، وتفاصيل انهيار علاقته بوالده الملك تشارلز الثالث، وشقيقه وليام.

وقال هاري، في هذه المقابلة التي بُثت على الهواء، “طوال حياتي، منذ الصغر، كنت أشعر بأني مختلف قليلا عن سائر أفراد عائلتي.. كنت أشعر بأني غريب” في هذه البيئة، و”أعلم أن والدتي (الأميرة الراحلة ديانا) شعرت بالأمر نفسه”.

ولفت إلى أن زوجته ميغن ماركل أنقذته من هذا الوضع، واصفاً إياها بأنها “كائن استثنائي” أتى “من عالم مختلف لمساعدتي”.

وتابع “أشعر بمسؤولية كبيرة عن عدم نقل الصدمة أو التجارب السلبية التي مررت بها”، مشيراً إلى أنه وزوجته ميغن يحاولان التعلم من “الماضي” و”الأخطاء” من أجل “كسر هذه الحلقة”.

وأقرّ الأمير بأنه تناول في الماضي الحشيش والكوكايين بشكل منتظم عندما كان مراهقاً.

صحيفة المرصد