دعوة رئيس المريخ لحضور قرعة كأس الملك سلمان





تلقى أيمن مبارك “أبو جيبين”، رئيس نادي المريخ السوداني، دعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم لحضور قرعة كأس الملك سلمان للأندية العربية، المقررة الإثنين المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن يسافر رئيس نادي المريخ إلى الرياض غدا الأحد، حيث تم تغيير مسمى البطولة في النسخة الجديدة إلى كأس الملك سلمان للأندية.

وتبلغ جوائز البطولة 10 ملايين دولار، منها 6 ملايين لبطل النسخة التي يأمل الاتحاد العربي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن تكون استثنائية في كل شيء.

وستكون البطولة بمشاركة 37 فريقا، تدخل أغلبها مرحلة التصفيات، لإكمال دور ال16، حيث تتأهل 10 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما تلعب باقي الفرق تصفيات من مباريات ذهابا وإيابا على 6 بطاقات.

وينتظر أن يشارك في التصفيات 27 فريقا من “السعودية ومصر والإمارات، الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا واليمن”.

موقع كووورة