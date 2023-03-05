نائب رئيس مجلس السيادةيدعو لصدق النوايا في تنفيذ الإتفاق





جدد الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، إلتزام الدولة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، داعياً لإبداء صدق النوايا في تنفيذ هذا الاتفاق.

ودعا سيادته لدى مخاطبته مساء اليوم بأكاديمية الأمن العليا بالخرطوم ختام ورشة شرح المصفوفة المحدثة لاتفاق سلام جوبا، دعا إلى ضرورة الاهتمام بقضايا السلام خاصة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم إلى قراهم الأصلية. وقدم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الدعوة لحاملي السلاح للإنضمام إلى العملية السلمية بالبلاد.

وتسلم سيادته توصيات الورشة ووعد بتنفيذ المصفوفة المحدثة، وعبر عن شكره وتقديره لحكومة جنوب السودان لاستضافتها المفاوضات السودانية التي توجت بالتوقيع على السلام.

من جانبه أوضح دكتور ضيو مطوك سكرتارية وساطة جنوب السودان أن الورشة حددت الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام ووصف الخطوة بالكبيرة.

ودعا مطوك قيادات الدولة للإسراع في اتخاذ القرارات السيادية والإدارية التي تسهل عملية تنفيذ الإتفاق الذي سيقود السودان إلى الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة مدنية.

وكالة سونا