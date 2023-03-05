تعرف على التفاصيل .. الكهرباء تعلن برمجة يومية لقطوعات التيار





أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء عن تنفيذ قطوعات مبرمجة بواقع (6) ساعات لكل خط في اليوم لمدة يومين في الأسبوع اعتباراً من اليوم ، عدا يوم السبت (3) ساعات و أكدت أنه لا قطوعات يوم الجمعة.

وبررت شركة الكهرباء بأن الخطوة تأتي في اطار التنسيق مع محطات التوليد والاستعداد لتوفير امداد كهربائي مستقر ومستمر خلال شهر رمضان وناشدت المواطنين بعمل التحوطات اللازمة.

و عزا المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس أمين عثمان،، استمرار قطوعات الكهرباء، إلى عجز وصفه بالبسيط، يقدر بـ (450) ميقاواط، ما يضطر إلى برمجة القطوعات للمستفيدين من خدمة الشبكة القومية للكهرباء.

وبرر فى تصريحات صحفية بأن القطوعات تأتي من أجل تحسن موقف إنتاج الكهرباء والاستعداد لدفع تكلفة مدخلاتها، إلا إن القطوعات مستمرة وأضاف “يظل هنالك عجز بسيط يتبرمج هذا غير الأعطال”. وأكد أن برمجة القطوعات موزعة بعدالة بين المواطنين.

وتتجدد أزمة نقص الإمداد الكهربائي من عام لعام وهي تحمل ذات الملامح والتفاصيل، وتمضي السنوات دون حلول الاعتراف الرسمي من قبل الدولة بالعجز في التوليد المائي والحراري.

باج نيوز