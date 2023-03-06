الوساطة: عبد الواحد والحلو في انتظار الحكومة الجديدة بجوبا





كشف مقرر لجنة الوساطة الجنوبية في سلام جوبا ضيو مطوك أن قادة الكفاح المسلح عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد موجودان في جوبا وأنهما في انتظار انجلاء الوضع في السودان لتكوين حكومة مدنية والدخول في حوار معها.

وقال ضيو مطوك خلال ورشة شرح المصفوفة المحدثة من اتفاق سلام السودان نظمتها المفوضية القومية للسلام أمس، إن تنفيذ اتفاق السلام يواجه تحديات كبيرة منها عدم الإجماع الوطني بين السودانيين أنفسهم، والتحديات المالية، وانقسامات داخل حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي