السعودية تصدر تحذيرات شديدة للمعتمرين هذه الدولة





كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، عن عقوبة المخالفين لتعليمات المغادرة بشأن العمرة، بالتزامن مع عمرة شهر شعبان الحالية، وقرب عمرة رمضان.

واستعرض القرشي، في تصريحات لموقع “مصراوي”، التحذيرات والتعليمات المشددة التي يجب على

المعتمر اتباعها قبل وبعد رحلة العمرة على النحو التالي:

1- عدم حمل أي أمتعة لا تخص المعتمر على سبيل توصيلها لأي مقيم بالمملكة.

2- عدم حمل أية أدوية لأن بعض الأدوية التي تستخدم بمصر تعتبر أدوية جدول داخل المملكة.

3- عدم بالبقاء داخل المملكة بعد انتهاء المدة المحددة لأداء مناسك العمرة تحت أي ظرف؛ تجنباً للعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف الأنظمة داخل المملكة.

4- على المعتمرين عند المغادرة الالتزام بالوزن المحدد من قِبل شركات الطيران المختلفة الناقلة.

وأشار مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إلى أن جميع المعتمرين مؤمن عليهم تأمينًا طبيًّا ومن حقهم العلاج وصرف أي أدوية بالمملكة.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للجوازات السعودية، القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة من التخلف عن مواعيد عودتهم إلى بلادهم بعد أداء العمرة.

وجاءت عقوبات المتخلفين عن العودة على النحو التالي:

– غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

– السجن لمدة 6 أشهر والترحيل خارج الأراضي السعودية.

– وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولها إلى المملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

المصدر: مصراوي