بالفيديو.. لحظة وفاة اللاعب الإفريقي مصطفى سيلا داخل ملعب المباراة





أظهر مقطع فيديو لحظة وفاة اللاعب الإيفواري مصطفى سيلا، مدافع فريق راسينج أبيدجان، بعدما سقط فجأة على أرضية الملعب، خلال إحدى مباريات فريقه.

وشارك المدافع مصطفى سيلا في مباراة لفريق راسينج أبيدجان أمام سول إف سي، وشوهد يسقط بشكل مفاجئ على أرضية الملعب، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وذكر رئيس نادي راسينج أبيدجان، بأنه تم نقل المدافع مصطفى سيلا “21 عامًا” إلى المستشفى بعد سقوطه على أرض الملعب، لكنه فارق الحياة.

وفاة الايفواري سيلا مصطفى لاعب فريق سيك ابيدجان اثناء مباراة فريقه في الدوري الايفواري.#الديربي@lsiafrica pic.twitter.com/KVG2lJMbvx — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 6, 2023

صحيفة المرصد