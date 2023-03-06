أزمة مياه في مناطق بالخرطوم والهيئة تصدر توجيهات عاجلة





قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم انها تمضى فى معالجة شح الامداد المائي في عدد من محليات الولاية بالتدخل العاجل والفوري.

وشدد المدير العام للهيئة مهندس مستشار محمد على العجب خلال ترؤسه اجتماع ادارات المياه بالمحليات على ضرورة وضع تدابير عاجلة للتعامل مع مشاكل شح الامداد المائى فى أي موقع لتقليل نقص الامداد قبل حلول شهر رمضان، مشيرا الى ان التمدد العمراني الرأسي من العام الماضى وحتى الان في مدن الولاية ادى لزيادة واضحة فى استهلاك المياه، ووجه باعادة تاهيل الابار المتوقفة وتشغيل العاملة بطاقتها القصوى لسد النقص.

في السياق قدم مديرى المياه بالمحليات تقارير مفصلة عن موقف الامداد المائي بمحلياتهم، ووجه المدير العام بالمتابعة اليومية للمحطات النيلية والابار الجوفية ومشاكل الطلمبات ورفع تقارير بها فورا، كما وجه بتشكيل لجنة طوارئ الصيف للبت الفورى فى حل المشاكل وعمل المعالجات الضرورية.

صحيفة الصيحة