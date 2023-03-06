الإرصاد: توقعات بتواصل إرتفاع درجات الحرارة التدريجي في البلاد





توقعت وحدة الإنذارالمبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إرتفاعها التدريجي في معظم أنحاء البلاد، وتوقعت أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر وغرب البلاد.

كما توقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة في أجزاء من ولاية البحر الأحمر.

ومن أهم معالم الطقس لهذا اليوم، مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا ويؤثر في أقصى شمال غرب البلاد ومنخفض السودان الحراري والذي يغطي معظم أنحاء البلاد.

وأعلى درجة حرارة متوقعة 43.0 في مدينة القضارف وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد17.0 في مدينة الفاشر.

سونا