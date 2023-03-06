استقالات جماعية في بنك السودان





علمت (المصادر)، أن (15) من كبار الموظفين في بنك السودان المركزي، تقدموا باستقالاتهم لإدارة البنك، وأكدت مصادر الصحيفة، أنه تمت الموافقة على بعض الاستقالات، بينما تجري محاولات داخل البنك لإثناء البعض الآخر من العدول على الاستقالة، وأشارت إلى أن المجموعة من مفصولي لجنة إزالة التمكين، الذين تمت إعادتهم بقرارات قضائية سابقة، وجبر الضرر لهم والتعويض بمليارات الجنيهات.

وقالت ذات المصادر أن المجموعة المستقيلة أقدمت على الخطوة بعد الترقيات نهاية العام الماضي، والزيادات الكبيرة في المرتبات أول 2023م الجاري، لصرف مكافآت نهاية الخدمة.

صحيفة الحراك السياسي