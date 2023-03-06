تبرئة متظاهرين من تهمة قتل رقيب في الاستخبارات





أصدرت محكمة قراراً ببراءة 8 من كوادر لجان المقاومة واجهوا إتهاماً بقتل رقيب يتبع للاستخبارات العسكرية، وأمرت بإطلاق سراحهم.

وقال قاضي المحكمة خالد مأمون في جلسة اليوم إن المحكمة توصلت لقرار بشطب الدعوى في مواجهة المتهمين وأضاف بقوله “الأدلة والبيّنات المقدمة لا ترتقى إلى توجيه اتهام”، وأشار إلى أن الإجراءات التي صاحبت القضية بها “العديد من الأخطاء الفادحة” – بحسب تعبيره.

من جهته أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الكاشف حسين عباس لـ”سودان تربيون” أن “المحكمة أطلقت سراح 8 من الثوار المشتبه بعد شطب الإتهام في مواجهتهم لعدم كفاية الأدلة”، مشيراً إلى أن المحكمة استندت في قرارها على قانون الإجراءات الجنائية.

صحيفة الصيحة