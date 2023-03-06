محكمه محجوب التاج تواصل جلساتها





طالب محاموا اولياء الحق الخاص بمحمكة الشهيد محجوب التاج اليوم باستمرار القاضي السابق زهير بابكر عبد الرازق لانه ملم بالتفاصيل التي تمت لفترة طويلة حيث انه اكثر الماما بالدعوي، مؤكدا ثقته في القاضي الحالي الذي نال ثقه رئيس القضاء.

وأكد قاضي المحكمة مولانا عثمان عبد القادر انه تم تعينه من قبل الجهات القضائة المختصة وان هذا التعين يخص الجهات المختصة حسب تقديرانها، مشيرا الى ان لكل محامي قضية الشهيد التاج ان يقدموا طلب لرئيس القضاء لانه الجهة المختصة.

وتواصل المحكمه جلساتها يوم 20/3/2023.

وكالة سونا