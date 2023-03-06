بعد إطلاق نار..مقتل نظامي جنوب سوداني





قالت قوات دفاع شعب جنوب السودان في مقاطعة راجا بولاية غرب بحر الغزال، إنّ مجرمين سودانيين مسلّحين أطلقوا النار الى أحد جنودها أثناء قيامهم بدورية في منطقة سيري مالاقا غرب مدينة راجا.

ووفقا لقائد المنطقة، العميد جيمس ريك بار، قُتل الرقيب أول ريتشارد كوت بالرصاص نهاية عطلة الاسبوع أثناء قيامه بدورية بالقرب من الحدود بين جنوب السودان والسودان، وفقًا لما أشار راديو تمازج.

وأوضح أن الحادث وقعت في منطقة سيري بمقاطعة راجا الحدودية مع دولة السودان، وأشار إلى خلال الإشتباكات قتل أحد المجرمين السودانيين.

وقال إنّ المجرمين السودانيين المسلحين يقومون بنهب التجار على طول الحدود.

وأضاف” “هؤلاء المجرمين ينهبون التجار في المعابر التجار الحدودية بين جنوب السودان والسودان، ينهبون السيارات والدراجات النارية وعندما علمت قواتنا ذهبوا لايقافهم”.

وقال إن قوات دفاع شعب جنوب السودان لها علاقات ودية مع السلطات السودانية.

وتابع: “ننسق مع السلطات السودانية و نتبادل الزيارات في مناطقنا، المشكلة الوحيدة أننا منزعجون من المجرمين الذين لا يتعاونون دائما مع السلطات”.

باج نيوز