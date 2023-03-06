البرهان يناقش مع مسؤول مصري تسريع إمداد السودان بالكهرباء





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص السودان على تطوير علاقاته مع مصر وترقيتها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم ، سفير جمهورية مصر لدى السودان، السفير هاني صلاح، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج، الى عمق العلاقات السودانية المصرية وأزليتها وان رؤية البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية طابعها التوافق والتطابق.

و أوضح السفير المصري هاني صلاح في تصريح صحفي، ان اللقاء تناول السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وقال صلاح إن اللقاء تطرق أيضا للجهود المبذولة بشأن تسريع عملية إمداد السودان بالتيار الكهربائي من جمهورية مصر العربية.

وقال السفير المصري انه نقل لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحيات وتقدير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

باج نيوز