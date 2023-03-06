لجنةأمن الخرطوم: اصدار موجهات بشأن اللقاءات الجماهيرية





قررت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اصدار موجهات لضبط وتنظيم اللقاءات الجماهيرية التي تتم الدعوة لها باسم المناطق والقبائل والعشائر الا عبر الحصول على موافقة واذن رسمي من السلطات المختصة.

واكدت اللجنة ان الموجهات تأتي في اطار الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع، كما ناقشت اللجنة جملة من الاجراءات التأمينية واقرت الزام كافة مواقع الخدمات والمحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة لتأمين مواقعها وتساعد في سرعة الكشف عن حوادث السرقة والنهب. فيما استمعت اللجنة للتقرير الامني والجنائي الذي قدمته الأجهزة المختصة واشار الانخفاض الواضح في معدلات الجريمة.

وكالة سونا