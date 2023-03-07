التربية تفشل في تغذية رصيدها لصرف رواتب المعلمين





اقر مسؤول رفيع بوزارة التربية بفشل الوزارة في تغذية رواتب المعلمين لليوم الخامس توالياً مما خلق امتعاضاً واسعاً وسط المعلمين وقال أحد المعلمين إن الوزارة قامت بصرف رواتب المعلمين عن طريق منحهم شيك دون أن تسارع بالتغذية.

وفي ذات السياق كشفت عضو لجنة المعلمين قمرية عمر ان المدير التنفيذي لمحلية كركوج بولاية سنار أوقف مرتبات لعدد 45 معلماً دون مبرر، وقالت في تصريح لـ( الجريدة) إن مسألة وقف رواتب المعلمين في هذا التوقيت لايخرج عن مخطط النظام البائد لكسر شوكة ووحدة المعلمين تجاة قضايا التعليم.

الخرطوم ـ عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة