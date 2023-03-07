الكهرباء تعلن عن سرقة تيارها بالولايات





أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء خلال حملة التفتيش الدوري عن رصدها لعدد من المخالفات بولايات القضارف وكسلا وجنوب دارفور تمثلت في التوصيل العشوائي وسرقة التيار الكهربائي بجانب عدد من المخالفات الأخرى.وأكدت الشركة أن الحملات الميدانية وبالتنسيق مع الجهات الامنية ضبطت تلك المخالفات التي أضرت بمعدات الشبكة وأثرت في كفاءة وأداء مكوناتها، مضيفة أن التوصيلات العشوائية أثرت على الأحمال لعدم خضوعها لقياسات الحمولة.وقالت شركة الكهرباء في تعميم إن إدارة التوزيع تعاملت مع المخالفات فنياً وإدارياً ومحاسبة مرتكبيها.وأوضحت أن الحملات تأتي في إطار مكافحة التوصيل المخالف للوائح الشركة وتقليل الفقد الكهربائي.

صحيفة الجريدة