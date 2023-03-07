هندي ينتقم من زوجته “الخائنة” بطريقة غريبة





أحيانا تبدو الحقيقة أغرب من الخيال، خاصة في الأمور العاطفية، وهو ما أثبته هندي ابتكر طريقة غريبة للانتقام من زوجته الهاربة مع عشيقها.

وبدأت القصة عندما اكتشف “نيراج” أن زوجته “روبي” التي أنجب منها 4 أطفال، تخونه مع رجل آخر يدعى “موكيش”، ورغم محاولاته قطع علاقتهما، إلا أن روبي هربت مع عشيقها العام الماضي وتزوجته لاحقًا.

لجأ نيراج إلى كبار قريته في منطقة خاغاريا لعقد جلسة عرفية لحل المسألة، إلا أن موكيش وروبي رفضا.

القصة لم تنته هنا؛ فعندما هربت الزوجة من الهند، كان أمام الزوج إما انتظار عودتها وإما متابعة حياته، إلا أن نيراج وجد خيارا ثالثا.

واكتشف “نيراج” أن عشيق زوجته كان متزوجا وهجر زوجته التي تدعى أيضا “روبي”، وأنجب منها طفلين، وبعد أن وجد أن زوجته لا تنوي العودة إلى المنزل، قرر الزواج من زوجة موكيش.

وطلب نيراج من روبي الزواج، التي وافقت بدورها، حيث عقد الثنائي قرانهما الشهر الماضي.

وذكرت تقارير أن نيراج وزوجة موكيش بدآ التحدث على الهاتف بعد أن هرب زوجاهما معًا، حيث كانا يؤازران بعضهما بعضا، ولكنهما وقعا في النهاية في الحب، وتزوجا في 18 فبراير.

ووافق نيراج على تربية أطفال موكيش مثلما قبل موكيش بدوره تربية ثلاثة من أطفاله الأربعة، في حين بقيت إحدى بنات نيراج معه، وفقا لموقع odditycentral.

ومع ذلك، ظل موكيش هاربا من القانون، لأن نيراج قدم شكوى للشرطة ضده واتهمه باختطاف زوجته.

إرم نيوز