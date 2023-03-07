دراسة تكشف عن أمر خطير للمصابين بـ(كورونا) لفترات طويلة





كشفت دراسة حديثة أجريت على مرضى أصيبوا بفيروس «كورونا» لفترات طويلة امتدت لأكثر من عام، أن 59% من المرضى استمروا في إظهار تلف في الأعضاء بعد عام من ظهور الأعراض الأولية، بمن في ذلك أولئك الذين لم يتأثروا بشدة في وقت تشخيص الفيروس. وركزت الدراسة، التي نشرت في مجلة الجمعية الملكية للطب بالمملكة المتحدة، على المرضى الذين أبلغوا عن ضيق التنفس الشديد، والخلل في الاستيعاب، وتضرر العمليات الحياتية المتنوعة.

وتم تضمين 536 مريضاً طويلاً من مرضى «كورونا» في الدراسة. وتم نقل 13% منهم إلى المستشفى عند تشخيص إصابتهم بفيروس «كورونا» لأول مرة، بينما كان 32% من الأشخاص المشاركين في الدراسة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وفقاً لقناة «الحرة» نقلاً عن Sci tech daily العلمي.

من جانبه، قال كبير مؤلفي الدراسة، البروفيسور أميتافا بانيرجي من معهد المعلوماتية الصحية في كلية لندن الجامعية: إن الأعراض كانت شائعة لدى الإناث وعند الذكور.

وأشار إلى أن التأثير على نوعية الحياة والقدرة على العمل، لا سيما لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية، هو مصدر قلق كبير للأفراد والنظم الصحية والاقتصاد آت.

صحيفة السوداني