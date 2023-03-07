سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 .. السوق الموازي





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 600.00 جنيه

الريال السعودي : 160.00 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 636.00 جنيه

الدرهم الإماراتي : 164.38 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 164.42 جنيه

الجنيه الإسترليني : 720.00 جنيه

الجنيه المصري : 17.50 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.