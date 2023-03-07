بلاغات جنائية ضد منشآت مخالفة للمواصفات بالخرطوم





كشف الفريق الموحد لحماية المستهلك عن ضبط عدد من المنشآت العاملة في مجال تصنيع المواد الغذائية بطريقة عشوائية مخالفة للمواصفات وفتح بلاغات جنائية في مواجهتها .

وطالب الفريق الموحد المواطنين بضرورة التبليغ عن أي مخالفات عبر الرقم (5960) التابع للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

وأكد الفريق الموحد لحماية المستهلك ضبط مصنع عشوائي لصناعة الشيكولاتة بمنطقة الرياض، غير مرخص وغير مطابق للمواصفات، وفقاً لإبلاغ من مكتب الصحة، وحدة الرياض

وأشار إلى حجز (4) براميل معبأة بالشكولاتة السائلة و(4) صناديق تواريخ إنتاجها غير واضحة، والتحرز على (3) منها بعد اكتمال الإجراءات بنيابة المستهلك، من أمر تفتيش وتحرك، بقيادة رئيس الفرعية، وإحالة عينة واحدة للفحص واتخاذ إجراءات بالرقم ( 34) تحت الماده (47) إجراءات.

وفي ذات السياق، داهم الفريق الموحد لحماية المستهلك، على إثر معلومات من مباحث التموين بمحلية كرري، مصنعاً عشوائياً لتصنيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها مرة أخرى بمنطقة الثورة، الحارة الأولى.

وأشار فريق المستهلك إلى مداهمة المصنع بموجب أمر تفتيش عام صادر من المحكمة، وتم ضبط (115) كرتونة كستر معبأة و(56) جوال كستر خام منتهي الصلاحية، ومواد لتصنيع الخميرة والباكنج بودر، وتم ضبط (5) متهمين، وفتح بلاغ جنائي في مواجهتهم تحت المادة (82)، جنائيْ بقسم شرطة الرابعة .

وإلى ذلك، أكد الفريق الموحدْ ضبط (27) كرتونة أدوية مختلفة مهربة إلى ولاية النيل الأبيض بمعبر جبل أولياء وتم فتح بلاغ ضد المتهمين تحت المادة (15) من قانون الصيدلة والسموم.

صحيفة اليوم التالي