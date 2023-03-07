فتاة تقتحم مسجداً وتطلب من المصلين الدعاء لها للزواج من حبيبها





بـ زجاجات مياه وورقة دعاء طلبت فتاة من الناس أن يدعوا لها بـ الزواج ممن تحب، لتتبع بتلك الخطوات نصيحة أن الدعاء يغير القدر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لصناديق مياه تقوم بتوزيعها فتاة بـ نية الزواج من حبيبها.

ويظهر مقطع الفيديو صناديق مياه داخل سيارة ومرفق مع الكرتونة ورقة “ادعولي اتزوج نادر” وتصطف السيارة أمام الجامع وتوزع الكراتين على المساجد وعلى المصلين.

ونشر مقطع الفيديو شابة ترد فيه على صاحبة كراتين المياه: “اذا نادر حقنا صاحبة المقطع .. تعالي انا اخته واعتبري الموضوع تم”.

صدى البلد