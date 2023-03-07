زيادة كبيرة .. ارتفاع أسعار الخدمات بالمشافي الحكومية





تحصلت “المصادر” على قائمة جديدة تضمنت زيادة أسعار الخدمات العلاجية بالمؤسسات العلاجية الحكومية بولاية الخرطوم تشمل المراكز الصحية والمستشفيات.

وارتفعت قيمة مقابلة الطبيب من 250 جنيه إلى ألفي جنيه في المراكز الصحية، فيما خصصت قائمة للأجانب وأخرى للمحليين، حيث بلغت قيمة مقابلة الاختصاصي في العيادات المسائية للأجنبي بواقع 8000 جنيه للمقابلة فيما بلغت للمواطنين 4000 جنيه، أما الموجات الصوتية 12000 للأجنبي و4000 للمواطن، فيما قفز سعر ملف الإقامة الطويلة لأربع آلاف جنيه للأجنبي و(2000) للمواطن بعد أن كانت قيمتها 500 جنيه أما رسوم الإقامة بالجناح الخاص الممتاز لليوم الواحد قفزت إلى 23000 جنيه للمواطن و46000 للأجنبي.

أما أشعة الصدر العادية ارتفعت إلى 6000 جنيه للأجنبي و3000 جنيه للمواطن.

وتشمل القائمة الجديدة المئات من الخدمات بما فيها زيادة في رسوم العمليات الصغيرة والكبيرة.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي