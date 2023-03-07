رجال إيرانيون يرتدون الحجاب الأسود داخل الصيدليات.. والكشف عن السبب





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرجال إيرانيين يرتدون الحجاب الأسود داخل الصيدليات .

وارتدى الرجال العاملين في الصيدليات الحجاب الأسود تضامنا مع النساء بعد فرضه من قبل نظام طهران على جميع النساء العاملات في الصيدليات.

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الإيرانية،‭ ‬قد أصدرت‭ ‬تعليمات‭ ‬للصيدليات‭ ‬تقضي‭ ‬بأن‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الصيدليات‭ ‬ارتداء‭ ‬حجاب‭ ‬ذي‭ ‬لون ‬أسود‭.

يشار إلى أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومية‭ ‬أفادت خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بتقارير‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬والمكاتب‭ ‬الطبية‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬مراعاة‭ ‬‮‬الحجاب‮.

صحيفة المرصد