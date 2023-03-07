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رجال إيرانيون يرتدون الحجاب الأسود داخل الصيدليات.. والكشف عن السبب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرجال إيرانيين يرتدون الحجاب الأسود داخل الصيدليات .
وارتدى الرجال العاملين في الصيدليات الحجاب الأسود تضامنا مع النساء بعد فرضه من قبل نظام طهران على جميع النساء العاملات في الصيدليات.
وكانت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، قد أصدرت تعليمات للصيدليات تقضي بأن على جميع النساء العاملات في الصيدليات ارتداء حجاب ذي لون أسود.
يشار إلى أن وسائل الإعلام الحكومية أفادت خلال الأسابيع الماضية بتقارير عن إغلاق عدد من الصيدليات والمكاتب الطبية والمطاعم والمقاهي بسبب عدم مراعاة الحجاب.
صحيفة المرصد