كشف”الخلاف”..”حميدتي” يطلق تصريحات جديدة





بحسب إعلام قوات الدعم السريع.

كشف نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، عن عدم وجود أيّ خلاف بين الجيش والدعم السريع.

وقال حميدتي في مخاطبته قوات الدعم السريع، بقاعدة كرري في أمدرمان، الثلاثاء، إنّ الحديث الدائر بهذا الخصوص في وسائل الإعلام مجرّد شائعات.

وأشار إلى أنّ هناك خلاف لكنّه بين من يريدون تسليم السلطة للمدنيين، وبين الذين يتمسّكون بعدم ترك الحكم.

وأضاف”لا يمكن أنّ نختلف مع الجيش، نحن خلافنا مع الناس المكنكشين في السلطة ديل”.

وشدّد حميدتي على ضرورة احترام القوات النظامية، باعتبارها قوة واحدة، ولا بدّ من أنّ يشدّ بعضها بعضاً.

وتابع” القوات المسلحة فوق رأسنا، وليس بينها والدعم السريع أي مشكلة وليس للجيش مشكلة معها، والجيش أصبح شماعة”.

وأردف”ما تسمعوا الكلام الفي الإعلام ده، نحنا ما عندنا أيّ خلاف مع الجيش، ناس الجيش ديل إخواننا قاتلنا مع بعض ونحنا بنتقاسم معاهم النبقة”.

باج نيوز