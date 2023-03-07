سخط واسع.. استمرار القطوعات لثلاثة أيام متتالية رغم بيان الكهرباء





تفاجأ مواطنون بولاية الخرطوم باستمرار قطوعات الكهرباء لثلاثة ايام متتالية.

وكانت ادارة الكهرباء قد اصدرت بيانا اشارت فيه الى برمجة لقطوعاتها تستمر يومين فقط في الاسبوع ولمدة ست ساعات

وقال المواطن محمد محمود يسكن بشرق النيل، ان ادارة الكهرباء ذكرت في بيان لها ان القطوعات ليومين فقط في كل اسبوع لكنهم لم يهنأوا مطلقا بالتيار الكهرباء حيث تم قطعها أمس الأول وأمس واليوم.

وطالب ادارة الكهرباء بعدم الكذب على المواطنين واخبارهم بالحقيقة.

في حين اشار المواطن عمار في حديثه لـ(الصيحة) الى عدم العدالة في توزيع الكهرباء.

واوضح ان مناطق تنعم باستقرار في التيار الكهربائي بينما تكتوي احياء كثيرة بقطوعات مستمرة، مطالبا باقالة مدير الكهرباء بالخرطوم لانه فشل في عمله- حسب تعبيره.

صحيفة الصيحة