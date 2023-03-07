وزارة العدل تنظم ورشة حول “أمن الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر”





نظمت إدارة التدريب بوزارة العدل صباح اليوم ورشة تدريبية متخصصة بعنوان أمن الحدود فى سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بتشريف وكيل وزارة العدل المكلف وحضور رئيس ادارة التدريب وعدد من المهتمين فى المجال .

وأكد وكيل وزارة العدل المكلف د. ابراهيم محمد احمد دريج خلال مخاطبته الدورة على اهمية تنفيذ القانون وإحالة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للمحاكمة العادلة داعيا لمزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكات مع الجهات ذات الصله مشيدا بالدور المتعاظم الذي تقوم به الجهات المعنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن وجود قوانين رادعة على مستوى التشريعات الوطنية والاقليمية والدولية .

وقدم الدورة المستشار العام د. عادل شمس الدين الذي أكد على أهمية حماية الحدود والمعابر اضافه الى فحص الوثائق فحصا جنائيا وقفل الباب امام المزورين واتباع الاجراءات الصارمه لتأمين الوثائق مبينا على ان قضية الاتجار بالبشر من القضايا التي ارقت المجتمع الدولي مشيرا إلى أن موقع السودان الجغرافي والحدودي جعلة بؤرة لجريمة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم العابرة للحدود موضحا جهود السودان في مجال مكافحته اضافة الى التشريعات والقوانين والمعاهدات التي صادق عليها مشيرا الى قانون الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذى وصفه على انه من اهم الاجراءات التي قامت بها الدوله تجاه هذه الجريمه التي تحاك ضد الانسانية.

واشاد بالدور المتعاظم و المجهودات الكبيرة التي تقوم بها اللجنه الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وكيل وزارة العدل للحد من هذه الجريمه ومكافحتها.

من جانبهم أكد المشاركون على اهميه هذه الورشة التي تناولت محاور اساسيه لجريمة الاتجار بالبشر مشيدين بادارة التدريب فى تنظيم مثل هذه الورش التي تساهم في رفع القدرات واكسابهم معارف تساعدهم في مسيرتهم العمليه.

وكالة سونا