وفد من (التغيير) يغادر الى دولة خليجية





كشفت مصادر متطابقة عن مغادرة وفد من الحرية والتغيير إلى دولة الإمارات اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق 3 أيام.

ووصفت المصادر بحسب “التغيير” الزيارة أنها ضمن جولة خططت لها الحرية والتغيير لزيارة عدد من العواصم العربية والافريقية لطرح رؤيتها للاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين المكونين المدني والعسكري في 5 ديسمبر من العام الماضي.

ويضم الوفد وفق مصدر مطلع كل من رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، ورئيس التجمع الاتحادي، بابكر فيصل، والأمين العام لحزب الأمة، الواثق البرير وممثل المهنيين، طه عثمان.

صحيفة الصيحة