أرملة تطالب بنشر إعلان لبيع كليتها لمن يرغب





طالبت أرملة سودانية وأم لستة أيتام صحيفة (الحراك) بنشر إعلان تعرض فيه كليتها للبيع لمن يرغب من مرضى الكلى، مبررة ذلك بأنها تريد أن توفر الطعام والعلاج لأبنائها وبناتها الأيتام بعد أن ضاقت بها سبل العيش.

وقالت الأرمة إنها لم تجد لها مخرجاً سوى اللجوء لبيع كليتها، وأضافت “أصبحنا ما قادرين نأكل”.

ورغم محاولات الصحيفة إثناءها عن هذه الفكرة إلا أنها تمسكت بها مشيرة أن ابنها الأكبر معاق بعد تعرضه لحادث مروري تسبب في كسر في ركبته اليسرى، ما أدى لقطع في الغضروف الهلالي والأربطة الصليبية ويحتاج لعملية جراحية عاجلة بالهند بتكلفة عالية جداً، كما أن إحدى بناتها مصابة بالقلب وفشلت في توفير قيمة العلاج لها، بينما الطرد يهدد بقية أبنائها وبناتها من الجامعة والثانوي لعدم قدرتها على سداد الرسوم الدراسية.

وأوضحت أنها رغم حصولها على خطاب توصية من مجلس الوزراء للأمين العام لديوان الزكاة ليساهم في علاج ابنها الأكبر بالهند، إلا أنهم قالوا لها: (ما في قروش) حسب قولها..

الخرطوم ـ التاج عثمان

صحيفة الحراك السياسي