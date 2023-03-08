ترك : نرفض التدخل السياسي في قضية الشرق





رفض رئيس المجلس الأعلى للعموديات المستقلة ونظارات البجا، محمد الأمين ترك، التدخل السياسي في قضية شرق السودان، أبدى ترحيبه بقيام ورشة جامعة لأهل شرق السودان، واشترط أن تقوم الورشة وفقاً لتقديرات أهل الإقليم. وقال ترك لـ(الحراك)، إن ورشة الاتفاق الإطاري التي انعقدت لمعالجة قضية الشرق، كانت تعلم أن هنالك معترضين، وكان لابد لهم من الاتصال بجميع الأطراف دون إقصاء.

وهاجم ترك الذين قاموا بأمر الورشة قائلاً: إذا كانوا يرون أننا جزء من السودان كان لابد لهم أن يستصحبونا بالورشة، وتابع إنهم على دراية تامة أن هنالك رافضين للاتفاق الإطاري، فكان من الواجب عليهم أن لايناقشوا قضية الشرق في إطار الرفض الصارخ للاتفاق الإطاري .

ونبه ترك إلى أنهم يقبلون الجلوس مع الذين شاركوا في ورشة الاتفاق الإطاري لحل قضية شرق السودان وفق مخرجاتهم، باعتبارهم أبناء الإقليم إذا رأوا أن بمخرجاتهم مصلحة للإقليم، ولكن وليس كأصحاب أوراق في الاتفاق الإطاري، موضحاً أننا لايمكن أن نرفض الاتفاق الإطاري ونقبل جزءاً منه.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي