نيابة الجزيرة توجه الإتهام لعدد من الأشخاص في بلاغ الشهداء





وجهت نيابة الجزيرة الاتهام لعدد من الأشخاص في بلاغ الشهيد محمد فيصل والشهيد ابو القاسم محمد موسى والشهيد محمد عبد اللطيف تحت المادة ١٣٠ من القانون الجنائي / القتل العمد/ تمهيدا لاحالة المتهمين للقضاء.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة لوكالة السودان للأنباء، إن بلاغات الشهداء غيمه واحمد عبد الله حلاوهة شارفت التحريات فيها على الانتهاء بعد ان تم تحديد المشتبه فيهم بواسطه النيابة التي تعمل الان على رفع الحصانة عن المتهمين. وأشاد النائب العام بلجنة التنسيق المشتركة بين النيابة العامة والشرطة والتي تعمل تحت اشرافه المباشر ووزير الداخلية والتي اسهمت في تسريع اجراءات التحري ورفع الحصانات. ووقف النائب العام مولانا خليفة احمد خليفة خلال لقائه بمكتبه اليوم باللجنه على سير التحريات في بلاغ الشهيد ابراهيم مجذوب ابراهيم ووجه بسرعه التحري فيه تجدر الاشاره الى ان نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات ظلت تتلقي البلاغات الواقعه اثناء التظاهرات من قتل وجراح وغير ذلك.

وكالة سونا